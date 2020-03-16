Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная в частности по роли девушки Джеймса Бонда, заявила о заражении коронавирусом COVID-19.

Об этом актриса сообщила у себя в Instagram.

“Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно”, — написала она.

Ольга Куриленко родилась в Бердянске, в 16 лет она уехала в Париж, где работала моделью. Затем она пошла в кинематограф. Самые известные фильмы Куриленко — “Квант милосердия” (где она сыграла девушку Джеймса Бонда), “Обливион”, “Хитмэн”, “Макс Пэйн”, “Агент Джонни Инглиш: Новая миссия”.

Ранее сообщалось, что во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса на территории города. Будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.