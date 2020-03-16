Об этом актриса сообщила у себя в Instagram.
“Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно”, — написала она.
Ольга Куриленко родилась в Бердянске, в 16 лет она уехала в Париж, где работала моделью. Затем она пошла в кинематограф. Самые известные фильмы Куриленко — “Квант милосердия” (где она сыграла девушку Джеймса Бонда), “Обливион”, “Хитмэн”, “Макс Пэйн”, “Агент Джонни Инглиш: Новая миссия”.
Ранее сообщалось, что во Львове с понедельника, 16 марта, закрывают все торговые заведения для предотвращения распространения коронавируса на территории города. Будет закрыто все, кроме продуктовых, аптек и заправок.
- Напомним, в Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.