Модель Анастасия Зинченко, которую знают, как девушку с собакой из Уханя, которую не эвакуировали вместе с другими украинцами, рассказала, как же ей удалось вернутся в страну, несмотря на закрытое авиасообщение.

Об этом она рассказала в Instagram.

Как сообщалось ранее, в феврале путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.

Президент Украины Зеленский позвонил девушке и пообещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину. Также футбольный клуб “Шахтер”, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, заявлял о готовности отправить в Китай свой самолет для того, чтобы эвакуировать Зинченко и других застрявших в стране граждан.

В пятницу, 1 мая, спустя более чем 2 месяца, девушка наконец вернулась домой в Херсон.

Девушка рассказала, что вернулась самостоятельно.

Из Китая она прилета в Беларусь, а оттуда на автомобиле приехала в родной Херсон.

Она пояснила, что к ее возвращению Беларусь никоим образом не причастна. Просто аэропорт в Минске открыт, и именно через него сейчас многие возвращаются в свои дома из разных стран.

Что касается собаки, то Анастасия рассказала, что вывозила ее по тем же документам, которые были у нее в момент эвакуации украинских граждан из Уханя.