Местные выборы в Украине осенью 2020 рекомендуется проводить с учетом карантинных ограничений. Избирателей просят иметь при себе личные ручки и защитные маски.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что ЦИК направила Кабинета министров предложения, направленные на предотвращение распространения коронавируса во время подготовки и проведения местных выборов 25 октября.

Предложения включают широкий спектр требований по организации противоэпидемических мероприятий на выборах. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации.

К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на участок и выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.

Избирательным комиссиям рекомендуется:

проводить температурный скрининг;

обеспечить разметку и контролировать время пребывания избирателей в помещении;

не допускать скопления людей в помещениях, а также у входов и выходов;

использовать индивидуальные защитные экраны, защитные очки и тому подобное;

обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, канцелярии, столов и тд., а также влажная уборка каждые 4:00;

нанести разметку на полу для обеспечения физической дистанции не менее 1,5 метра;

у входа разместить одноразовые перчатки и антисептических средств для рук;

обеспечить отдельную кабинку для голосования избирателей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;

предусмотреть отдельную переносную урну для избирателей по месту пребывания, которые находятся на самоизоляции.

Избирателям на участках необходимо:

соблюдать правила безопасности и других рекомендаций, установленных для участников выборов;

минимизировать время пребывания в помещении;

воздержаться от посещения помещений с детьми;

после выхода из помещения оставить одноразовые перчатки, другие одноразовые средства индивидуальной защиты в контейнерах / урнах для использованных средств индивидуальной защиты;

обеспечить наличие личной ручки.

Избирателям, которые находятся на самоизоляции, рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания.

Члены избирательной комиссии во время проведения голосования избирателей по месту их пребывания имеют, кроме средств индивидуальной защиты, использовать дополнительные средства индивидуальной защиты (защитные экраны для лица, защитные маски, защитная одежда и т.д.) и обязаны соблюдать правила их замены и утилизации.