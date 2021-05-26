Співробітники Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби та співробітники ГУ ДФС у Черкаській області викрили протизаконну схему Черкаської міськради та низки комунальних підприємств, спрямовану на ухилення від сплати податків при здачі в оренду комунального майна.

Про це повідомляє пресслужба ДФС у Facebook.

“З початку 2017 року по теперішній час службові особи Черкаської міської ради та низки комунальних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою, всупереч інтересам місцевої громади, вчинили протиправні дії. Комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання доходів загальним фондом міського бюджету на суму близько 35 млн грн.

“Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів, щодо здачі в оренду комунального майна, чорнових записів щодо існування зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів”, – повідомили у ДФС.