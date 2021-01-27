Пока продолжается седьмой год войны Украины с Россией, которая аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, профессор Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко публично демонстрирует свою пророссийскую позицию и критикует украинский язык.

#Буквы разбирались, кто такая Евгения Бильченко.

“Прислали корочку”

27 января скандальная профессор похвасталась в Facebook удостоверением члена “Международного союза поэтов”, который базируется в Санкт-Петербурге (РФ).

“Еще в декабре меня взяли в Международный союз поэтов (Санкт-Петербург принял), а вчера прислали корочку. Я – чужда всему символическому, но эта ипостась – для меня реально честь, правда. Спасибо, Ленинград. Трудимся”, – написала профессор.

Однако абсолютное большинство комментаторов искренне возмутило то, что профессор украинского вуза считает достижением российское удостоверение. К тому же так называемый “Международный союз поэтов” ничего общего с международными культурными организациями не имеет. Эту организацию поддерживают российские малоизвестные писатели и поэты. В соцсетях на этот “союз” подписано не более тысячи человек.

“К профессору на Ростов”,

“Люди, не опускайтесь до уровня этой базарной бабы с пророссийскими наклонностями”,

“Московитский союз с каких пор стал международным?”,

“Не думала, что так кому-то скажу, но желаю Вам, Евгения, чемодан, аэропорт (чтобы быстрее). Россия. Желательно такую ​​же профессуру с собой захватить, можно и Усика и еще парочку выдающихся личностей”,

– пишут комментаторы.

“Опухший лимфоузел”

Евгения Бильченко не первый раз демонстрирует свою приверженность РФ. Так, 18 и 22 января в Facebook эта дама обнародовала свою позицию относительно закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, который отдает украинскому языку приоритет в сфере услуг.

“Этот закон – лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел на теле онкобольной американской колонии”, – написала Бильченко.

Более того, профессор заявила, что считает себя “представителем российской цивилизации” и добавила, что сознательно переходит на русский язык в сфере обслуживания.

Через несколько дней она обратилась к Владимиру Зеленскому и попросила защиты, поскольку ее “травят в Сети и угрожают физической расправой”.

Национальный педагогический университет имени Драгоманова отреагировал на скандал отдельным заявлением.

“Автор указанной публикации взяла на себя ответственность безапелляционно оценить отдельные, действительно проблемные, вопросы современной Украины, экономического, политического, гуманитарного характера. При этом Бильченко излишне эмоционально, раздражающе и довольно поверхностно оценивает состояние решения таких проблем, в частности языковой, и вопреки названию публикации сделала это довольно банально. Особенно беспокоит, что стиль публикации отнюдь не соответствует требованиям профессиональной этики преподавателя вуза”, – говорится в заявлении.

Позже Бильченко появилась в эфире телеканала НАШ и сообщила, что ее увольняют. Это решение якобы “приняли руководители общественных организаций”. При этом профессор говорила на украинском и уверяла, что критиковала закон, а не выступала против Украины.

В Министерстве образования и науки также прокомментировали заявления Бильченко.

“Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все – украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке”, – говорится в сообщении.

Однако никакой конкретики относительно увольнения профессора в министерстве не предоставили. Отметим, что кадровые решения должен принимать ректорат вуза.

Кто такая Евгения Бильченко?

Евгения Бильченко имеет более 20 лет научного стажа в университете им. Драгоманова. В вузе она преподает на кафедре культурологии и философской антропологии.

Еще в 2014 году Бильченко была активисткой Евромайдана, посвящала протестующим стихи, а впоследствии стала волонтером. В интервью 2017 года профессор заявила, что помогала военным и “Правому сектору”.

По ее словам, со временем она “разочаровалась в идеалах Майдана и перешла на радикальную антивоенную позицию”.

В 2018 году Бильченко заявила, что не помогала военным и “Правому сектору”, да и волонтеркой ни была. По ее словам, она намеренно создала такой имидж, “чтобы режим не трогал”.

Позже Бильченко призналась, что поддерживала тесную связь с российским писателем Захаром Прилепиным. Кстати, он активно поддерживал действия российских захватчиков на Донбассе.

Прилепин в одном из своих интервью заявил, что очень рад видеть “прозрение” Бильченко.