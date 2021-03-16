Дедушкой Миланы Маханец оказался чиновник Рады

Дедушкой 8-летней модели из Киева Миланы Маханец, которая оказалась в эпицентре оживленного обсуждения из-за "романа" с 13-летним блогером Пашей Паем, оказался работник Верховной Рады Сергей Шумейко.

Об этом сообщают #Букви.

Кроме страниц в Instagram и Likee, мать девочки — Дарья Маханец — создала ребенку аккаунт в заблокированной в Украине российской соцсети “ВКонтакте”.

На странице девочки размещена информация о полном составе ее семьи. В частности, указан дедушка — отец ее матери Сергей Шумейко.

Сергея Шумейко последние 4 года работает главным консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, о чем свидетельствуют его электронные декларации.

В комментарии изданию “Сегодня” Шумейко подтвердил, что Милана — его внучка. Комментировать скандал вокруг своей семьи Шумейко не стал.

“Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свои какие-то мысли”, — сказал он.