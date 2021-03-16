Дедушкой Миланы Маханец оказался чиновник Рады

Об этом сообщают #Букви.
Кроме страниц в Instagram и Likee, мать девочки — Дарья Маханец — создала ребенку аккаунт в заблокированной в Украине российской соцсети “ВКонтакте”.
На странице девочки размещена информация о полном составе ее семьи. В частности, указан дедушка — отец ее матери Сергей Шумейко.
Сергея Шумейко последние 4 года работает главным консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, о чем свидетельствуют его электронные декларации.
В комментарии изданию “Сегодня” Шумейко подтвердил, что Милана — его внучка. Комментировать скандал вокруг своей семьи Шумейко не стал.
“Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свои какие-то мысли”, — сказал он.
- Ранее #Буквы рассказывали, что несколько месяцев назад 8-летняя модель из Киева Мила Маханец и 13-летний блоггер Паша Пай объявили, что теперь они — пара. Дети активно освещают свои отношения, а их родители не только не обеспокоены, но и “режиссируют” все, что происходит. Подробнее о героях, их “отношениях” и реакции родителей и общества — по ссылке.
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