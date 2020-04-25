По инициативе Ассоциации юристов Украины, совместно с проектом ЕС "Право-Justice" состоялось онлайн-обсуждение текущего состояния и перспектив диджитализации правосудия в Украине.

Модерировал мероприятие Президент Ассоциации юристов Украины, Денис Бугай.

В дискуссии приняли участие члены Высшего совета правосудия, представители Государственной судебной администрации Украины, судья Верховного Суда, народные депутаты Украины, практикующие адвокаты, европейские эксперты, а также гости из Литвы.

Традиционно, ключевые тезисы – для вас. Запись вебинара можно посмотреть по ссылке.

С вступительным словом выступил Довидас Виткаускас, руководитель Проекта ЕС “Право-Justice”. Он напомнил, что суд – это платформа, которая объединяет разных стейкхолдеров, поэтому ключевой задачей здесь является именно формирование качественных звеньев для синтеза всех участников правосудия. Важной, по его словам, является и роль исполнительной власти при реализации такой инициативы, ведь его успех зависит именно от ее поддержки.

Андрей Овсиенко, Председатель Высшего совета правосудия, напомнил, что сейчас ВРП принимает непосредственное участие в создании ЕСИТС. Так, по его словам, уже создана постоянная рабочая группа на базе Верховной Рады Украины. Активно идет обсуждение и наработки конкретных предложений, несмотря на карантин.

О предпосылках становления электронного судопроизводства

Елена Кибенко, судья Большой Палаты Верховного Суда принимала непосредственное участие в создании ЕСИТС. Она обратила внимание на ряд ошибок в процессе внедрения электронного суда для дальнейшего их предотвращения:

“Стремление объять необъятное”. По ее словам, была попытка введения значительного количества модулей одновременно и везде. Именно такая глобализация задачи, по мнению судьи, привела к краху. Основные же два элемента, которые должны присутствовать в ЕСИТС, по словам госпожи Кибенко – это кабинеты участника процесса и судьи. Адаптация старой системы под новые запросы. “Старые программы – не userfriendly. Судьи избегают их использование”. Кроме того, спикер подчеркнула обязательность проведения аудита навыков, ресурсов и процессов в суде. Программа же обеспечения, в свою очередь, должна быть простой и удобной – для использования на интуитивном уровне. При разработке электронного суда нужно избавляться бумажного документооборота. Возможность удаленного доступа – не была обеспечена.

В свою очередь, член Высшего совета правосудия Лариса Швецова подчеркнула необходимость пошаговой диджитализации суда.

Комплексность организационного процесса – залог успеха. Заказчик – именно пользователь

Поддержал спикеров Ивар Талло, международный главный эксперт по электронному правосудию проект ЕС “Право-Justice”. Он отметил, что ключевой инструмент успеха – концентрация внимания именно на потенциальном пользователе, а не системе. Поэтому одной из главных ошибок в процессе предварительной разработки он назвал отсутствие возможностей для обратной связи.

Разработка же личного кабинета, по мнению эксперта, не является проблемой. Внимание стоит обратить также на обеспечение качественной организации с привлечением всех стейкхолдеров и соответствующим распределением ролей в процессе. Кроме того, он отметил необходимость сосредоточиться на системной подготовке к новой реальности: “Мы должны чётко осознать, что после завершения “коронакризиса” жизнь, вероятнее всего, уже не будет прежней. Виртуальная среда уже становится неотъемлемой ее частью». Для успешной реализации такой подготовки он предложил пользоваться существующими инструментами, которые доказали свою эффективность: “Не стоит изобретать велосипед”.

Судопроизводство в условиях карантина

О планах Комитета ВРУ по вопросам правовой политики касательно диджитализации

По словам Тараса Тарасенко, народного депутата Украины, члена Рабочей группы по вопросам цифровизации правосудия, созданной Комитетом ВРУ по вопросам правовой политики, Председателя подкомитета по правам человека, со стороны законодателя воплощены все необходимые меры для введения электронного суда. Он рассказал, что из-за карантинных мер планы частично нарушены, но депутаты готовы сделать всё необходимое для того, чтобы ЕСИТС заработал как можно скорее. По прогнозам эксперта, диджитализация будет завершена в 2023 году.

О последних законодательных изменениях рассказала Екатерина Цират, юристка Jurvneshservice. Она вспомнила о Законе о предотвращении COVID-19 и внесенные им изменения в процессуальные кодексы. По мнению спикера, именно карантин стал драйвером внедрения электронного суда в Украине,

О литовскийком опыте внедрения электронного суда на примере информационной системы LITEKO рассказал Нериус Мейлутис, судья, председатель Регионального суда Каунаса, член Судебной Совета Республики Литва, преподаватель факультета права Университета им. Витаутаса Великого, международный эксперт Проекта ЕС “Право-Justice”.

С презентацией г-на Мейлутиса можно ознакомиться по ссылке.

АЮУ приглашает присоединиться к онлайн-встрече с Министром юстиции Украины

Ассоциация юристов Украины приглашает принять участие в онлайн встрече с Денисом Малюськой, Министром юстиции Украины.

Мероприятие состоится в формате вебинара 28 апреля в 15:00. Участие бесплатно. Все желающие смогут задать вопрос: при регистрации или во время трансляции на странице Facebook АЮУ.

В рамках встречи будут обсуждены следующие вопросы:

Роль Министерства юстиции Украины в формировании правовой политики. Перспективы реформы исполнения судебных решений. Совершенствование института суда присяжных. Работа Минюста в разрезе законодательного регулирования медиации. Ключевые приоритеты Министерства во время карантина.

Модераторы встречи:

Денис Бугай, Президент Ассоциации юристов Украины;

Юлиан Хорунжий, член Правления Ассоциации юристов Украины.

Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна по ссылке. Ссылка на подключение вы получите после регистрации.

Организаторы сохраняют за собой право прекратить регистрацию в случае вступления максимально возможного количества участников.

По желанию Вы можете осуществить благотворительный взнос по ссылке.

По всем вопросам касательно мероприятия обращайтесь в Секретариат Ассоциации юристов Украины по тел .: +38 (093) 981 53 01 или пишите по адресу: [email protected]. Контактное лицо – Виктория Доценко.

Вебинар с ВС от АЮУ. Земельные споры: практика Кассационного хозяйственного суда в составе ВС

Ассоциация юристов Украины совместно с Верховным Судом и Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины (АРССУ) приглашают на пятую онлайн-встречу из серии вебинаров, посвященных обсуждению последней практики Верховного Суда.

Когда: 28 апреля, 18:00 – 19:00.

Где: онлайн.

Вопросы к обсуждению:

Переход права на земельный участок в порядке ст. 120 ЗК Украины и ст. 7 Закона Украины “Об аренде земли”. Взыскание безосновательно сохранившихся средств в размере арендной платы в соответствии со ст. 1212 ХК Украины. Изменение размера арендной платы (в процентах от нормативной денежной оценки), оформлена приложениями к решениям горсовета о бюджете города. Автоматическая индексация нормативно-денежной оценки земли. Возобновление договора аренды земли, статья 33 Закона Украины “Об аренде земли”.

Ключевой спикер:

Юрий Чумак, судья Судебной палаты для рассмотрения дел по земельным отношениям и права собственности Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна по ссылке.

При желании Вы можете осуществить благотворительный взнос по ссылке.

Инструкции для подключения будут направлены каждому участнику на электронный адрес, указанный при регистрации.

Коллеги, обращаем ваше внимание, что емкость вебинарной комнаты ограничена. Чтобы гарантированно принять участие в мероприятии, просим заходить в вебинарную комнату без опозданий.

Для всех, кто не успеет занять свои места в вебинарний комнате будет запущена прямая трансляция на странице Ассоциации в Facebook. Также ссылка на стрим появится в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

По всем вопросам касательно мероприятия обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат Ассоциации юристов Украины по тел.: (063) 792-30-99 или пишите по адресу: [email protected] Контактное лицо – Татьяна Осауленко.

Вебинар с ВС от АЮУ. Применение практики ЕСПЧ в национальной судебной практике (уголовное судопроизводство)

Ассоциация юристов Украины совместно с Верховным Судом и Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины (АРСС) приглашают на шестую онлайн-встречу из серии вебинаров, посвященных обсуждению последней практики Верховного Суда.

Когда: 30 апреля, 17:00 – 18:00.

Где: онлайн.

Вопросы к обсуждению:

Поиск практики ЕСПЧ. Релевантное применения практики ЕСПЧ. Корректное цитирование решений ЕСПЧ. Практика ЕСПЧ в контексте применения мер (новые позиции). Понимание категории “эффективную защита” от обвинения. Оценка допустимости доказательств согласно практике ЕСПЧ. Анализ практики ЕСПЧ в делах о контрабанде товаров.

Ключевой спикер:

Расим Бабанлы, руководитель департамента аналитической и правовой работы Верховного Суда, доктор юридических наук

Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна по ссылке.

По желанию Вы можете осуществить благотворительный взнос по ссылке.

Инструкции для подключения будут направлены каждому участнику на электронный адрес, указанный при регистрации.

Коллеги, обращаем ваше внимание, что емкость вебинарной комнаты ограничена. Чтобы гарантированно принять участие в дистанционной участия, просим заходить в вебинарную комнату без опозданий.

Для всех, кто не успеет занять свои места будет запущена прямая трансляция на странице Ассоциации в Facebook. Также ссылка на стрим появится в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

По всем вопросам касательно мероприятия обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат Ассоциации юристов Украины по тел.: (063) 792-30-99 или пишите по адресу: [email protected] Контактное лицо – Татьяна Осауленко.