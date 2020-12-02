Правительственное приложение "Вдома", которое предназначено для самоизоляции лиц с коронавирусом, или подозрением на COVID-19, усовершенствовали, добавив некоторые новые функции.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге 2 декабря.

Приложение фотографирует человека, который находится на самоизоляции, сверяет фото с “эталонным” и накладывает геолокацию. В случае фиксации нарушения режима самоизоляции, приложение отправляет данные в полицию.

В частности, в приложении появились следующие нововведения:

таймер на 24 часа для перемещения в место самоизоляции;

опция “Покинуть место самоизоляции”: выйти с собакой, сходить в аптеку, поехать на тестирование;

увеличение срока верификации с 15 до 20 мин (время, за которое человек должен сфотографироваться, чтобы доказать соблюдение самоизоляции)

опция автоматического оповещения об отрицательном тесте на коронавирус;

опция проверки симптомов в режиме вопрос – ответ;

опция сообщения о контактных лицах.