Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге 2 декабря.
Приложение фотографирует человека, который находится на самоизоляции, сверяет фото с “эталонным” и накладывает геолокацию. В случае фиксации нарушения режима самоизоляции, приложение отправляет данные в полицию.
В частности, в приложении появились следующие нововведения:
- таймер на 24 часа для перемещения в место самоизоляции;
- опция “Покинуть место самоизоляции”: выйти с собакой, сходить в аптеку, поехать на тестирование;
- увеличение срока верификации с 15 до 20 мин (время, за которое человек должен сфотографироваться, чтобы доказать соблюдение самоизоляции)
- опция автоматического оповещения об отрицательном тесте на коронавирус;
- опция проверки симптомов в режиме вопрос – ответ;
- опция сообщения о контактных лицах.
- Министерство цифровой трансформации Украины предложит хакерам со всего мира попробовать взломать мобильное приложение “Дия”. Тем, кто найдет уязвимости в приложении, обещают выплатить 1 млн гривен (именно столько составляет призовой фонд).