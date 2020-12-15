Об этом говорится результатах исследований, опубликованных в издании Science.
Сообщается, что ученые успешно протестировали инъекционный препарат длительного действия Каботегравир, который работает как краткосрочная вакцина от ВИЧ.
Этот препарат показал на 89% более высокую эффективность в профилактике ВИЧ, чем таблетированная комбинация. В испытаниях участвовали 3223 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, которые находились в группе повышенного риска заражения ВИЧ. Так, 50% добровольцев получали инъекцию Каботегравира каждые восемь недель, а также ежедневно таблетку плацебо. Еще половина добровольцев получали плацебо и ежедневную таблетку с комбинацией Тенофовир/Эмтрицитабин.
Исследователи заявили, что долговременная инъекция из препарата Каботегравир в 9 раз эффективнее с точки зрения предотвращения ВИЧ-инфекции, чем таблетки. Среди тех, кто принимал таблетки, было зафиксировано 34 случая инфицирования, тогда как в группе, принимавшей инъекции – лишь 4 случая.
“Исследователи из Сети испытаний по профилактике ВИЧ (HPTN) в восторге от этих результатов, стали важной вехой на пути к профилактике ВИЧ среди женщин”, – сказал доктор Вафа Эль-Садр, соруководитель исследования HPTN и профессор эпидемиологии и медицины Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Перед этим исследователи провели аналогичное исследование с привлечением группы мужчин и группы трансгендеров. Тогда оказалось, что инъекция Каботегравира на 66% эффективнее таблетки для профилактики инфекции.
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