Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

“Мы трансформируем не только государственные услуги, цифровые навыки украинцев, но и бизнес. Мы взяли на себя ответственность вместе с Министерством экономики помогать развиваться украинскому предпринимателю. Мы взяли на себя смелость делать это не хуже, чем консалтинговые проекты частного сектора”, – говорится в сообщении.

Федоров напомнил, что Минцифры запустило образовательную платформу по развитию цифровых навыков.

“Наш подход с точки зрения методологии курсов, дизайна, контента, маркетинга, трафика – не отличишь от топовых мировых компаний в сфере образования. Тоже самое с приложением, оно уверенно бьет ТОП-чарты Apple Store / Google Play (более 1 600 000 пользователей)”, – добавил он.

Министр также отметил, что 28 февраля ведомство вместе с партнерами из Mastercard представит онлайн-платформу для предпринимателей малого и среднего бизнеса “Дія.Бизнес”.

По его словам, впервые в истории Украины каждый предприниматель получит доступ к единому государственному порталу, на котором можно будет посмотреть:

каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;

перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;

кейсы, справочник от ведущих компаний Украины;

перечень сервисов и программ поддержки на одной веб-странице.

Федоров также добавил, что впоследствии на онлайн-платформе появится возможность консультаций со специалистами с помощью видеомесенджера. Предприниматели смогут получать консультации по систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетингу и продажам.