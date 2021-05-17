На порталі та у застосунку "Дія" з'явилась послуга зміни місця реєстрації онлайн.

Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Відтепер українці зможуть змінити зареєстроване місце проживання за 15 хвилин — без зайвих довідок, ходіння державними установами і спілкування з чиновниками. Послугу реалізували спільно з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Міністерством юстиції України та Державною міграційною службою України”, – пише Федоров.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно заповнити відповідну заявку. Якщо ви проживаєте у власному житлі, то підтвердження прийде автоматично. Якщо орендуєте — власник повинен підтвердити ваш запит, який він отримає у Дії через сповіщення.

“Житло має бути внесено до реєстру нерухомого майна. Інформація про нове місце проживання автоматично з’явиться в реєстрі. До того ж ваша попередня реєстрація одразу анулюється. Послуга буде надана протягом доби”, – повідомив міністр.

Однак він зазначив, що зараз послугою можна скористатись тільки власникам ID-карток.

“Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, після ухвалення якого реєстрація місця проживання онлайн буде доступна всім українцям: незалежно від того, який паспорт вони мають”, – написав Федоров.