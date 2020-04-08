Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

“Более 3 недель почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. Отныне он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронным студенческим в приложении “Дия”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что электронная версия документа имеет такую ​​же юридическую силу, что и пластиковая.

“Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если оно уже есть, и проверить отображается ли е-студенческий”, – добавили в ведомстве.

Минцифры также перечисляет, какие дополнительные функции по студенческому в смартфоне можно будет получить уже после карантина:

– Получить 50-процентную скидку на проезд железной дорогой в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;

– Зарегистрироваться на рейс в пределах страны;

– Воспользоваться скидками в музеях и других учреждениях в сфере культуры: это даже могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании;

– Получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;

– В некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читальным билетом в библиотеке.