Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
“Более 3 недель почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. Отныне он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться электронным студенческим в приложении “Дия”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что электронная версия документа имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая.
“Сейчас студенты уже могут загрузить приложение или просто обновить, если оно уже есть, и проверить отображается ли е-студенческий”, – добавили в ведомстве.
Минцифры также перечисляет, какие дополнительные функции по студенческому в смартфоне можно будет получить уже после карантина:
– Получить 50-процентную скидку на проезд железной дорогой в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;
– Зарегистрироваться на рейс в пределах страны;
– Воспользоваться скидками в музеях и других учреждениях в сфере культуры: это даже могут быть кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании;
– Получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;
– В некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читальным билетом в библиотеке.
- В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что с момента старта государственного приложения “Дія” его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь.