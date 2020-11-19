Работа антикоррупционных органов, (не)соблюдение принципа состязательности в суде, проблемные моменты судебного контроля, международное сотрудничество в уголовном производстве и киберпреступность - лишь часть вопросов, обсужденных на ежегодной, уже VII Конференции по уголовному праву и процессу.

В мероприятии приняли участие представители ВАКС, САП, районных судов г. Киева, Нацполиции и лучшие специалисты адвокатского сектора. Специальным гостем конференции стал директор НАБУ Артем Сытник.

Старт

С приветственными словами мероприятие традиционно открыл Президент АЮУ Денис Бугай, напомнив, что идея мероприятия – объединить специалистов для обсуждения ключевых проблем отрасли и совместного поиска вариантов их решения

“Дискуссионные вопросы уголовного права и процесса чрезвычайно важны в сегодняшних реалиях. И, возможно, результаты наших обсуждений будут способствовать основательным изменениям в будущем”.

“ВАКС – самый проадвокатський суд в мире!”

Первым из таких вопросов стала работа Высшего антикоррупционного суда – его обсудили под модерированием Ольги Просянюк, управляющего партнера AVERLEX. Взглядами о проблемных аспектах обменялись все стороны процесса – и адвокаты, и прокуроры, и судьи:

“Всегда было интересно, как адвокатов видят судьи: что, по их мнению, мы делаем правильно, какие ошибки нам стоит исправлять”, – отметила Ольга Просянюк.

Увидеть ошибки адвокатов глазами судьи помог Евгений Крук, заместитель Главы ВАКС. Среди наиболее частых он назвал постоянные неявки на судебные заседания, которые трактуются как затягивание процесса и злоупотребление правом. Для большего понимания спикер привел алгоритм признания ВАКС уважительности такой неявки:

1. Заблаговременность предупреждения адвоката о его отсутствии – минимум за день до заседания.

2. Предоставление оснований своей неявки.

3. Доказательства отсутствия должны быть объективными – которые априори делают невозможной явку в суд.

Состязательность VS обвинительный уклон

Продолжила обсуждение следственная судья Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко, которая рассказала о реализации принципов состязательности в практике ВАКС. Спикер отметила, что в последнее время судей часто обвиняют в обвинительном уклоне. Поэтому она решила развеять миф, осветив рандомно выбранные в ЕРДР решения коллег, где они не соглашались с позицией прокуроров. Также судья напомнила, что суд в любом случае не может отдавать предпочтение одной из сторон, а всю ответственность за предоставленные доказательства несут сами стороны. Судья же должен обеспечить сторонам равные условия для реализации их прав в процессе.

Поддержал тезисы коллеги и Андрей Никифоров, судья апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, подчеркнув: “ВАКС – самый проадвокатський суд в мире!”.

Прокурор САП Виталий Кравец отметил, что бремя судебного заседания представители стороны обвинения на самом деле ощущают существенное. Также он рассказал о значительном изменении подходов НАБУ и САП после запуска ВАКС, отметив о выходе на качественно новый уровень. Но обратил внимание, что единства практики по делам пока нет.

Действительно самый проадвокатский?

О качестве работы антикоррупционных органов адвокат, партнер Ario Law Firm Евгений Грушовец отметил: ее уровень напрямую зависит от качества работы его участников. И пока оба находятся на достаточно высоком уровне – это касается и качества реализации судов, и скорости рассмотрения дела: “Собственно, можно утверждать, что качество рассмотрения дел в ВАКС значительно выше, чем в других судах, но все же есть проблема с соблюдением принципа состязательности”.

Поддержал тезис коллеги Александр Плотников, партнер Arzinger, отметив о неравенстве зачисления недостатков подготовки – прокурорам они упрощаются. Но адвокат подчеркнул и наличие прогрессивного подхода ВАКС по доступу сторон к ресурсам: “В частности, адвокаты пока наделены гораздо большими полномочиями по сбору доказательств. Суд действительно идет навстречу стороне защиты”.

О деятельности следственных судей

Вторую сессию начал ее модератор, член Правления АЮУ, партнер LCF Law Group Максим Шевердин, объяснив актуальность темы: “Сейчас деятельность следственных судей находится под пристальным вниманием общества. Это связано с многочисленными резонансными уголовными делами, деятельностью НАБУ и ВАКС и т.д. Поэтому сегодня мы обсудим тему непосредственно с представителями этих органов”.

Так, тему полномочия следственного судьи об окончании досудебного расследования – осветил Денис Шкаровский, адвокат и советник VB PARTNERS. Он подчеркнул, что вопрос достаточно сложный с точки зрения правоприменения, ведь следственный судья фактически берет на себя полномочия прекратить уголовное преследование. По этому вопросу уже имеется и положительная практика, и отрицательная:

“Буквально на прошлой неделе состоялся кейс, когда судья отметил: “Сейчас я удовлетворю ваше жалобу, а потом попаду в тюрьму. Зачем оно в мне?”. Спикер подчеркнул, что есть типичные ситуации, когда следственный судья обязан принять волевое решение о прекращении такого преследования. Среди них:

1. Истечение срока досудебного расследования, установленного УПК.

2. Истечение “разумных” сроков досудебного расследования.

О первом случае Шкаровский подчеркнул: доказательство происходит путем банальной арифметики. Вторая ситуация сложнее и требует от сторон тщательных разъяснений.

Но, невзирая на собственные обязательства, чаще всего суды заставляют подозреваемого пройти через “ад уголовного процесса”, и только после этого, уже во время подготовительного заседания, поднимают вопрос о закрытии производства:

“Как по мне, это не соответствует институту следственного судьи и главной цели – соблюдение прав и свобод человека”, – подчеркнул Денис Шкаровский.

Для определенного обобщения адвокат привел практические решения для досудебного расследования, среди которых – пример решения Высшего антикоррупционного суда. Согласно ей, если государство в лице стороны обвинения не в состоянии составить обвинительный акт в сроки, установленные Кодексом, то человека должны освободить от этого подозрения. По словам спикера, такая позиция правильная: “Ее я и стараюсь отстаивать, но, к сожалению, удается не всегда”, – рассказал Денис Шкаровский.

Ключевая сессия. Интервью с “секретным” спикером

Самым ожидаемым респондентом конференции оказался директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, интервьюировал которого Президент АЮУ Денис Бугай. Спикеры комплексно обсудили деятельность НАБУ и нюансы подготовки детективов, этику и медийную политику Бюро и, конечно, резонансное решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционным статей за незаконное обогащение и электронное декларирование.

Международное уголовное право & практика ЕСПЧ по защите прав клиентов

Следующий блок, посвященный обсуждению международного сотрудничества в уголовном производстве, модерировал Сергей Гребенюк, партнер Asters, который назвал тему максимально перспективной и трендовой в уголовном процессе, учитывая актуализированную потребность в применении международного законодательства.

Так, Игорь Федоренко, партнер AVERLEX, адвокат, рассказал об опыте в экстрадиционных делах и судебную практику касательно момента признания особы, находящейся в международном розыске. Он отметил, что сейчас практика значительно различается, поскольку суды по-разному трактуют количество необходимых доказательств пребывания лица в международном розыске. Количество таких документов варьируется от одного постановления к их совокупности, включая и информацию Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

Все нюансы киберпреступлений

Модератор финальной сессии – партнер Sayenko Kharenko Сергей Смирнов – отметил, что в течение последних двух лет вопрос киберпреступности приобрел значительную актуальность. При этом Киберполиция и СБУ, по словам спикера, действуют активно и иногда эффективно. Учитывая стабильность тенденции роста количества таких преступлений и соответствующее увеличение объема проблематики, модератор предложил коллегам расставить все точки над “і”.

Так, о глобальных и локальных трендах отрасли и последних ключевых кейсах преступлений рассказал советник практики уголовного права Asters Орест Стасюк, а Станислав Самойлов, заместитель начальника управления – начальник первого отдела управления информационных технологий и программирования Департамента киберполиции Нацполиции Украины, предоставил алгоритм качественной защиты от кибертерроризма для предприятий.