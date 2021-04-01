Об этом рассказывают #Буквы.
По словам организаторов акции, санкции против бизнеса Виктора Медведчука, обыски – “только полушаги в борьбе с врагом”. Стране нужны более решительные шаги, чтобы навсегда избавиться от российского влияния.
“Именно поэтому в День смеха мы покажем президенту, почему деятельность коллаборационистов – это вовсе не смешно!” – заявили активисты.
Под стены ОПУ участники акции принесли чучела Анатолия Шария и Виктора Медведчука, а позади развесили белые простыни, заляпанные “кровью”.
Фото: #Буквы
- Служба безопасности Украины провела обыски в офисах общественной организации “Украинский выбор – Право народа”, лидером которой является народный депутат Виктор Медведчук.