Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны только 35% украинцев, а премьер-министра Дениса Шмыгаля – в два раза меньше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группы “Рейтинг” 3-6 сентября 2020 года.

Так, респондентам был задан вопрос, насколько они довольны деятельностью ряда представителей власти.

В итоге 35 % опрошенных сообщили, что довольны деятельностью президента Владимира Зеленского. При этом 57 % – придерживаются противоположного мнения.

Деятельностью спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 23 % респондентов, а недовольны – 55 %.

Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны лишь 14 % опрошенных, не довольны – 59%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета Министров (73 %) и Верховной Рады (76 %).

Оценивая влияние ключевых политиков / руководителей ведомств на рейтинги власти, респонденты относительно лучше оценили работу Разумкова: 25 % считают, что его деятельность положительно влияет на популярность действующей команды власти (столько же – противоположного мнения).

Что касается премьера Шмыгаля, то лишь 13 % опрошенных считают, что его деятельность положительно влияет на рейтинги власти, 32 % – противоположного мнения.

13 % респондентов заявили, что деятельность главы МВД Арсена Авакова положительно влияет на рейтинги власти, 41 % – противоположного мнения.

Лишь 10 % опрошенных считают, что деятельность руководителя Офиса президента Андрея Ермака положительно влияет на рейтинги власти, 32 % – противоположного мнения.

8 % опрошенных заявили, что деятельность главы фракции “Слуги народа” Давида Арахамии положительно влияет на рейтинги, 28 % – противоположного мнения.

Лишь 6 % считают, что работа генерального прокурора Ирины Венедиктовой и директора НАБУ Артема Сытника положительно влияет на рейтинги власти, треть – противоположного мнения.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.