Леонарно Дикарпио впервые за 14 лет посетил церемонию награждения "Оскар" не с мамой. Его спутницей стала Камила Морроне. #Буквы рассказывают, что о ней известно.

Модель и актриса

Камиле Морроне сейчас 23 года. Работу в качестве модели девушка начала относительно недавно, однако уже в 2016 года она блистала на обложке Vogue Turkey.

А в 2017 — на показе итальянского бренда Moschino.

Морроне сотрудничает с международным модельным агентством IMG Models, через которое предоставляют свои услуги более половины самых высокооплачиваемых на сегодняшний день супермоделей. Ее портфолио можно найти на сайте агентства.

В кино Морроне впервые появилась в 2013 года. Тогда она исполнила второстепенную роль в фильме Джеймса Франко “Буковски”. Затем Камила появилась на большом экране снова только через пять лет — в боевике “Жажда смерти” с Брюсом Уиллисом.

Уже в 2018 году ей досталась главная роль “Никогда не возвращайся” в дебютном фильме Августина Фриззеля, а в 2019-м — в драме “Микки и медведь”. В октябре прошлого года Морроне была удостоена премии “Восходящая звезда” на международном кинофестивале в Сан-Диего.

Родственные связи с Аль Пачино

Камила родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье аргентинской актрисы Люси Полак и модели Максимо Морроне. Ее родители развелись в 2006 году. Впоследствии ее мать имела долгосрочные отношения с популярным актером Аль Пачино.

Хотя они никогда не были женаты, Морроне называет Пачино своим отчимом. Об этом она рассказывала в The Late Late Show With James Corden весной 2018 года.

Отношения с Дикаприо

Считается, что именно Аль Пачино является связующим звеном между Морроне и 45-летним Ди Каприо. Их отношения начались в 2017 году. Ни Камила, ни Леонардо не говорят о своих отношениях открыто, однако в Сети можно найти множество их совместных фото, первые из которых — почти трехлетней давности.

Церемония “Оскар” 2020 года — первое публичное мероприятия, которое они посетили вместе.