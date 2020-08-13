Об этом Грибаускайте написала в Twitter.

Политик назвала Александра Лукашенко “диктатором с кровавыми руками”.

“Ты решил свою судьбу, у тебя нет будущего на белорусской земле”, – отметила Грибаускайте.

Она запустила гештег #LukashenkoLeaveNow в сети.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил свою помощь участникам протестов, вспыхнувших в Беларуси после проведения выборов президента.