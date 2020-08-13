Об этом Грибаускайте написала в Twitter.
Политик назвала Александра Лукашенко “диктатором с кровавыми руками”.
“Ты решил свою судьбу, у тебя нет будущего на белорусской земле”, – отметила Грибаускайте.
Она запустила гештег #LukashenkoLeaveNow в сети.
Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предложил свою помощь участникам протестов, вспыхнувших в Беларуси после проведения выборов президента.
- Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси признали, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.
- Во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и жестоко задержали еще двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS”.