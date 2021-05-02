Відео опубліковано в акаунті Sky News в Twitter.

Спочатку вболівальники зібралися з плакатами, фаєрами і ракетницями біля стадіону “Олд Траффорд”, а потім частину шанувальників МЮ прорвалася на поле.

Через деякий час фанати почали залишати арену.

Поєдинок проти “Ліверпуля” перенесений на невизначений термін, хоча повинен був початися в 18:30 за київським часом. Колективи досі перебувають в готелі.

Фанати “Манчестер Юнайтед” вже другий тиждень висловлюють своє невдоволення сім’єю Глейзер після того, як вони вирішили стати учасниками Європейської Суперліги.

Родина Глейзер придбала англійський клуб у 2005 році за 790 млн фунтів.

Раніше повідомлялося, що 12 європейських топклубів, які оголосили про створення європейської Суперліги, буде виключено зі складу учасників національних турнірів, а також зі змагань під егідою УЄФА.  Про приєднання до Суперліги офіційно оголосили англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”. У новому турнірі планується участь 20 команд, 15 з них будуть виступати на постійній основі.

У Суперлізі відмовилися брати участь французький “Парі Сен-Жермен”, німецькі “Баварія” і “Боруссія” з Дортмунда, португальський клуб “Порту”.