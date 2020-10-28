В среду вечером, 28 октября, состоится футбольный матч Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо" и венгерского клуба "Ференцварош".

#Буквы рассказывают, где и когда можно будет посмотреть матч.

Групповой этап – группа G – тур 2 из 6.

Время проведения: начало матча – в 22:00 (по киевскому времени).

Место проведения: стадион “Ференцварош”, Будапешт, Венгрия.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале “Футбол 2”.

Арбитр в поле — Иван Кружляк (Словакия). Ассистенты арбитра — Томаш Сомолани (Словакия), Сирил Гренгуар (Франция).

Ранее сообщалось, что УЕФА не предоставит “Динамо” билеты на эту встречу для продажи среди своих болельщиков. Исполком организации постановил не выдавать гостевым командам пропуски на матчи в связи с эпидемиологической ситуацией.

Ориентировочные составы команд

“Динамо”

Тренерский штаб “Динамо” во главе с Мирчей Луческу рассчитывает в столице Венгрии на 26 игроков: вратари – Бойко, Моргун, Нещерет; защитники – Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов; полузащитники – Андриевский, Бэлуцэ, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев; нападающие – Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

В связи с положительными тестами на коронавирус COVID-19 не смогут выйти на поле голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Точно не сыграют травмированные защитники Никита Бурда, Александр Тымчик и Владимир Костевич, дисквалифицированный до декабря 2020 года нападающий Артем Беседин.

“Ференцварош”

У “Ференцвароша”, согласно предварительной информации, проблем с составом нет: все основные футболисты готовятся к поединку с “Динамо”.

Ориентировочный состав: Дибуш – Ботка, Ковашевич, Блажич, Чивич – Харатин, Лаидуни – Исаэл, Сигер, Зубков – Нгуен.

В официальных встречах команды сталкивались лишь однажды: в 1975 году “Динамо” в рамках Кубка обладателей Кубков обыграло “Ференцварош” со счетом 3:0.

Путь команд

“Динамо” в качестве вице-чемпиона Украины преодолело два раунда квалификации и вышло в групповой турнир. В основной сетке стартовать успешно подопечным Мирчи Луческу не удалось: дома на НСК “Олимпийский” “Динамо” уступило туринскому “Ювентусу” (0:2).

“Ференцварош” по итогам сезона-2019/2020 защитил титул чемпиона Венгрии. Подопечные Сергея Реброва начали свое выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, на пути к групповой стадии проведя пять матчей.

“Ференцварош” обыграл шведский “Юргорден” со счетом 2:0, шотландский “Селтик” (1:2), “Динамо” (Загреб) со счетом 2:1. С норвежским “Мольде” венгры сыграли вничью. При этом “Ференцварош” проиграл испанской “Барселоне” со счетом 1:5.