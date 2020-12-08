Во вторник, 8 декабря, состоится решающий поединок для киевского "Динамо" на групповой стадии Лиги чемпионов. Киевляне на своем поле сыграют против венгерского клуба "Ференцварош".

#Буквы рассказывают, где и когда можно будет посмотреть матч.

Начало матча запланировано на 22:00 (по киевскому времени).

Место проведения: НСК “Олимпийский” в Киеве.

Прямую трансляцию будет вести телеканал “Футбол 1”. Включение со стадиона начнется в 21:50, а стартовый свисток прозвучит в 22:00. В Сети же поединок можно будет посмотреть с помощью платформ онлайн-телевидения MEGOGO и OLL.TV.

Главный арбитр матча: Андреас Экберг (Швеция).

Как отметили в пресс-службе ФК “Динамо”, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Украине и связанными с этим ограничениями, матч пройдет без зрителей.

В этой игре определится команда, которая займет третье место в группе G и отправится в плей-офф Лиги Европы. Для того, чтобы туда попасть, “Динамо” необходимо обыграть “Ференцварош”, или же сыграть вничью со счетом 0:0, 1:1, 2:2.

В октябре команды сыграли вничью в Будапеште (Венгрия).

Кадровые проблемы

У “Динамо” в лазарете продолжают находиться Никита Бурда, Александр Тымчик, Назарий Русин и Владимир Костевич, к которым недавно присоединился Виталий Буяльский, получивший перелом ребра. При этом в состав команды вернулись игроки, которые ранее имели положительные результаты тестов на COVID-19.

Что касается “Ференцвароша”, то Сергей Ребров в Киеве сможет рассчитывать на сильный состав: футбольный клуб кадровых проблем практически не имеет – под вопросом участие в матче только защитника Элдара Цивича, у которого была травма.