Об этом рассказывают #Буквы.
Начало матча: 17:00
Где: НСК “Олимпийский”
Где смотреть: “Футбол 1”, MEGOGO, Sport.ua
Арбитры и ассистенты:
Арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия). Ассистенты: Ян-Петер Аравирта, Микко Алакаре (оба из Финляндии).
Четвертый рефери: Даниэле Довери (Италия). Арбитры VAR: Стюарт Атвелл, Пол Тирни (Англия).
Дисквалифицированные:
украинец Эдуард Соболь (“Брюгге”).
Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:
- “Динамо”: 33
- “Брюгге: 43
Ориентировочные составы:
“Динамо”: Бущан, Караваев, Попов, Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, где Пена, Цыганков, Беседин.
“Брюгге”: Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка, Ритц, Дирар, Вормер, Окереке, Фофана, Дост.
Матч со зрителями
“За день до матча наш клуб получил сообщение Кабинета Министров Украины о том, что вопрос о снятии запрета на посещение болельщиками спортивных мероприятий решился положительно”, – говорится в сообщении клуба “Динамо”.
Продажа билетов стартует 18 февраля в 11:15 по киевскому времени.