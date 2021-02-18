Сегодня, 18 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 1/16 финала Лиги Европы-2020/2021 между командами "Динамо" и "Брюгге".

Об этом рассказывают #Буквы.

Начало матча: 17:00

Где: НСК “Олимпийский”

Где смотреть: “Футбол 1”, MEGOGO, Sport.ua

Арбитры и ассистенты:

Арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия). Ассистенты: Ян-Петер Аравирта, Микко Алакаре (оба из Финляндии).

Четвертый рефери: Даниэле Довери (Италия). Арбитры VAR: Стюарт Атвелл, Пол Тирни (Англия).

Дисквалифицированные:

украинец Эдуард Соболь (“Брюгге”).

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

“Динамо”: 33

“Брюгге: 43

Ориентировочные составы:

“Динамо”: Бущан, Караваев, Попов, Кендзера, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, где Пена, Цыганков, Беседин.

“Брюгге”: Миньоле, Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка, Ритц, Дирар, Вормер, Окереке, Фофана, Дост.

Матч со зрителями

“За день до матча наш клуб получил сообщение Кабинета Министров Украины о том, что вопрос о снятии запрета на посещение болельщиками спортивных мероприятий решился положительно”, – говорится в сообщении клуба “Динамо”.

Продажа билетов стартует 18 февраля в 11:15 по киевскому времени.