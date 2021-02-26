Об этом сообщают #Буквы.

“Брюгге” принимал “Динамо” на стадионе “Ян Брейдель”. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу киевлян.

На 83-й минуте первый и единственный гол в матче забил Виталий Буяльский.

1/16 финала Лиги Европы УЕФА