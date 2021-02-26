Об этом сообщают #Буквы.
“Брюгге” принимал “Динамо” на стадионе “Ян Брейдель”. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу киевлян.
На 83-й минуте первый и единственный гол в матче забил Виталий Буяльский.
1/16 финала Лиги Европы УЕФА
“Брюгге” — “Динамо” 0:1
Голы: Виталий Буяльский, 83
“Брюгге”: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Дирар (Окереке, 85), Баланта, Вормер, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Соболь (де Кейпер, 84) — Дост (Баджи, 57).
“Динамо”: Бущан — Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев (Шапаренко, 67), Сидорчук — Цыганков, Буяльский (Андриевский, 87), Родригес — Беседин.
Предупреждения: ван ден Кейбус — Беседин.
Как известно, первый матч в Киеве закончился со счетом 1: 1. По сумме двух матчей, “Динамо” проходит в следующий этап Лиги Европы.