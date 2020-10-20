Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня, 20 октября, на НСК “Олимпийский” в Киеве состоялся матч “Динамо” — “Ювентус” в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

“Ювентус” приехал в Киеве в ослабленном составе, поскольку Криштиану Роналду подхватил коронавирус COVID-19.

Весь первый тайм игра велась на половине поля динамовцев, но хозяева матча владели мячом.

Во втором тайме сразу после перерыва итальянцы забили первый гол в ворота киевлян — Мората пробил с метра под перекладину.

Долгое время динамовцы атаковали, и пытались прессинговать соперника. Ближе к концу матча у хозяев начали проходить удары, однако выстрел Сидорчука из-за пределов штрафной вратарь перехватил, а удар Буяльского был заблокирован защитниками.

А на 84-й минуте гости удвоили свое преимущество. Второй гол оформил Мората, головой переправив мяч в сетку.

Лига чемпионов УЕФА, групповой турнир, 1-й тур

“Динамо” (Киев, Украина) — “Ювентус” (Турин, Италия) — 0:2

“Динамо”: 1. Бущан, 5. Сидорчук, 10. Шапаренко, 14. де Пена (22. Родригес, 60), 15. Цыганков (7. Вербич, 70), 16. Миколенко, 20. Караваев (4. Попов, 70), 25. Забарный, 29. Буяльский (19. Гармаш, 89), 89. Супряга, 94. Кендзера.

“Ювентус”: 1. Щенсны, 3. Кьеллини (28. Демирал, 19), 8. Рэмзи (33. Бернардески, 79), 9. Мората, 13. Данило, 16. Куадрадо, 19. Бонуччи, 22. Кьеза, 25. Рабьо, 30. Бентанкур (5. Артур, 79), 44. Кулушевски (10. Дибала, 56).

Голы: Мората (46, 84).

Предупреждены: Бентанкур (45), Куадрадо (50), Демирал (58).

На следующей неделе, 28 октября, на “Динамо” ждет визит в Будапешт и матч с “Ференцварошем”.