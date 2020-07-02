Киевский футбольный клуб "Динамо" просит у Украинской ассоциации футбола и Министерства охраны здоровья допустить болельщиков на стадион в день финала Кубка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ФК.

“В последние дни в наш клуб обратилось множество болельщиков, которые просят содействия в решении вопроса посещения финала Кубка Украины в нынешнем сезоне. Футбольный клуб “Динамо” полностью солидарен со своими фанатами и обращается к руководству Украинской ассоциации футбола и Министерства охраны здоровья с просьбой рассмотреть возможность открытия нескольких секторов для болельщиков на финал Кубка Украины”, – говорится в сообщении.

Учитывая ситуацию в стране, “Динамо” просит выделить определенную квоту билетов, которые будут распространены среди фанатов команды.

“Разумеется, ФК “Динамо” будет максимально способствовать соблюдению мер безопасности и условий медицинского протокола (необходимой дистанции между болельщиками). Перед нами есть пример ряда иностранных чемпионатов, где болельщики допускаются на трибуны с учетом соблюдения правил и мер медицинского протокола. В нашей стране работают магазины, метро, наземный транспорт, кинотеатры и кафе – это позволяет поднимать вопрос и о посещении болельщиками футбольного матча”, – объяснили в пресс-службе.

Футбольный клуб “Динамо” просит УАФ и МОЗ серьезно подойти к решению данного вопроса.