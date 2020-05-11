Киевский футбольный клуб "Динамо" возобновляет тренировочный процесс. Все игроки, тренеры и персонал команды были протестировали на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Первая с момента введения карантина тренировка футбольного клуба состоится во вторник, 12 мая. Команда соберется на учебно-тренировочной базе “Динамо” в Конча-Заспе в 10 утра.

В клубе напомнили, что тренировки футболистов были прекращены в связи с эпидемией коронавируса в середине марта. В течение последних двух месяцев спортсмены поддерживали форму, тренируясь дома.

Готовясь к восстановлению полноценного тренировочного процесса, вся команда “Динамо”, тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты тестов у всех отрицательные.

“Почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме с предоставленной тренерским штабом программой. Игроки тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах”, — отметили в “Динамо”.