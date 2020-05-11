Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Первая с момента введения карантина тренировка футбольного клуба состоится во вторник, 12 мая. Команда соберется на учебно-тренировочной базе “Динамо” в Конча-Заспе в 10 утра.
В клубе напомнили, что тренировки футболистов были прекращены в связи с эпидемией коронавируса в середине марта. В течение последних двух месяцев спортсмены поддерживали форму, тренируясь дома.
Готовясь к восстановлению полноценного тренировочного процесса, вся команда “Динамо”, тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты тестов у всех отрицательные.
“Почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме с предоставленной тренерским штабом программой. Игроки тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах”, — отметили в “Динамо”.
- Напомним, карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.
- С 11 мая в Украине открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки. Также разрешены тренировки в командных видах спорта для профессионалов.