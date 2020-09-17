Эксперты считают, что вариант продажи Виталия Миколенко менее вероятен, чем уход Владислава Супряги. В Фавбет дают очень маленький коэффициент на то, что форвард “Динамо” окажется в “Болонье”.

Итальянцы активизировались

Все дело в том, что недавно авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о позиции “Болоньи”. Итальянский клуб вновь начал переговорный процесс с “Динамо” по трансферу Супряги. Представители “Болоньи” также вовсю общаются с агентом футболиста Александром Яковенко. Именно он является единственным агентом, уполномоченным Супрягой и “Динамо” на ведение переговоров с другими клубами. Вероятность сделки повышается, к тому же сам Супряга положительно относится к вопросу потенциального перехода в “Болонью”.

Пока что стороны обсуждают сумму сделки. Итальянский клуб предложил за футболиста десять миллионов евро, а “Динамо” требует за 20-летнего нападающего на пять миллионов больше.

Тем не менее, скорее, “Динамо” расстанется с Супрягой, чем отпустит основного защитника клуба и сборной Украины Виталия Миколенко. Сейчас к нему проявляет интерес “Милан”. Правда, перед тем, как подписать Миколенко, “россонери” нужно продать Диего Лаксальта, который также играет на позиции левого защитника. От второго игрока на эту позицию “Мила” уже избавился, когда продал в “Торино” Рикардо Родригеса. К тому же нужно отметить, что тренерский штаб “Милана” не гарантирует Миколенко места в основе. Сейчас в итальянском клубе украинского защитника видят в качестве подмены Тео Эрнандесу. Именно он является основным левым защитником в команде Стефано Пиоли. Что же до Миколенко, то срок его контракта с “Динамо” истекает через три года. За этого игрока “Динамо” хочет получить в районе пятнадцати миллионов евро.

Традиционные аренды

Воспитанников киевского “Динамо” с удовольствием принимают во многих украинских клубах. Так голкипера Алексея Слуцкого забрала себе полтавская “Ворскла”. 18-летний футболист вырос в Академии “Динамо”. По сути, он числился в заявке киевлян на минувший сезон, но не провел ни одного матча ни за одну из динамовских команд.

Также в “Динамо” не рассчитывают на хавбека Александра Романчука. 20-летний полузащитник отправился в ФК “Львов”, за который уже выступал, когда львовская команда играла во Второй лиге Украины. Романчук два года провел в “Динамо”, но за основную команду не играл, выступая за дублирующий состав. Летом срок его контракт с киевлянами истек, после чего Романчук и перебрался во “Львов” в качестве свободного агента.

Помимо него “Динамо” отпустило защитника Алана Аусси. 19-летний игрок перешел в состав белорусского “Торпедо-БелАЗ”. Пока что Аусси будет выступать на правах аренды, но следующим летом у “Торпедо-БелАЗ” появится право выкупить контракт игрока. Отметим, что в “Динамо” Аусси оказался в 2018 году, когда перешел из “Шахтера”. Прошлый сезон Алан провел в аренде в чешском “Словане”.