Сьогодні, 13 травня, в Тернополі на міському стадіоні ім. Романа Шухевича заплановано фінальний матч Кубка України-2020/2021, в якому київське "Динамо" зіграє з луганською "Зорею".

Про це розповідають #Букви.

Коли: початок зустрічі — о 19:00.

Де дивитися онлайн: “UA: Перший”, “Футбол 1”.

Арбітр в полі – Юрій Іванов; арбітр VAR – Катерина Монзуль.

Орієнтовні склади на матч:

“Динамо”: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Жерсон Родрігес – Бесєдін.

“Зоря”: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Іванісеня, Жуніньо – Назарина – Кочергін, Юрченко, Кабаєв – Гладкий, Сайядманеш.

Травмовані: Шепелєв, Андрієвський, Вербіч, Бурда.

Дискваліфіковані: немає.

О 18:00 на YouTube-каналі Української асоціації футболу запрацює передматчева студія.

“На шляху до фінального матчу київське “Динамо” здобуло дві перемоги: в 1/4-й команда Мірчі Луческу в серії післяматчевих пенальті пройшла ковалівський “Колос” (0:0, 4:3), а в півфіналі — розбила першоліговий “Агробізнес” — 3:0″, – йдеться у повідомленні Української асоціації футболу.