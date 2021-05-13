Про це розповідають #Букви.
Коли: початок зустрічі — о 19:00.
Де дивитися онлайн: “UA: Перший”, “Футбол 1”.
Арбітр в полі – Юрій Іванов; арбітр VAR – Катерина Монзуль.
Орієнтовні склади на матч:
“Динамо”: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Жерсон Родрігес – Бесєдін.
“Зоря”: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Іванісеня, Жуніньо – Назарина – Кочергін, Юрченко, Кабаєв – Гладкий, Сайядманеш.
Травмовані: Шепелєв, Андрієвський, Вербіч, Бурда.
Дискваліфіковані: немає.
О 18:00 на YouTube-каналі Української асоціації футболу запрацює передматчева студія.
“На шляху до фінального матчу київське “Динамо” здобуло дві перемоги: в 1/4-й команда Мірчі Луческу в серії післяматчевих пенальті пройшла ковалівський “Колос” (0:0, 4:3), а в півфіналі — розбила першоліговий “Агробізнес” — 3:0″, – йдеться у повідомленні Української асоціації футболу.