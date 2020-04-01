Dior присоединился к борьбе с COVID-19

Об этом пишет HYPEBAE.
Отмечается, что работники на добровольной основе тратят свое время на производство новых масок, чтобы помочь восполнить нехватку защитного снаряжения для медицинских работников.
“Dior активно стремится помогать и защищать всех, кто находится на передовой каждый день. Спасибо нашей замечательной миниатюрной сети, которая неустанно работает, чтобы защитить их”, – подчеркнули в компании.
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- Ранее сообщалось, что супруга экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, украинский дизайнер Светлана Бевза запускает производство защитных комбинезонов для медиков из-за вспышки коронавируса COVID-19.