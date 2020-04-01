Covid-19 Украина

обновлено 01.04.2020 в 19:02

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Dior присоединился к борьбе с COVID-19

Еще один бренд класса люкс присоединился к борьбе с COVID-19. Дом Dior открыл свои ателье Baby Dior и занялся производством масок.

Среда, 1 апреля 2020, 19:07

Об этом пишет HYPEBAE.

Отмечается, что работники на добровольной основе тратят свое время на производство новых масок, чтобы помочь восполнить нехватку защитного снаряжения для медицинских работников.

“Dior активно стремится помогать и защищать всех, кто находится на передовой каждый день. Спасибо нашей замечательной миниатюрной сети, которая неустанно работает, чтобы защитить их”, – подчеркнули в компании.

 

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Публикация от Dior Official (@dior)

 

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Публикация от Dior Official (@dior)

  • Ранее сообщалось, что супруга экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, украинский дизайнер Светлана Бевза запускает производство защитных комбинезонов для медиков из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Теги: COVID19, Dior, Коронавирус, маски

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