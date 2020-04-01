Dior присоединился к борьбе с COVID-19

Еще один бренд класса люкс присоединился к борьбе с COVID-19. Дом Dior открыл свои ателье Baby Dior и занялся производством масок.

Об этом пишет HYPEBAE.

Отмечается, что работники на добровольной основе тратят свое время на производство новых масок, чтобы помочь восполнить нехватку защитного снаряжения для медицинских работников.

“Dior активно стремится помогать и защищать всех, кто находится на передовой каждый день. Спасибо нашей замечательной миниатюрной сети, которая неустанно работает, чтобы защитить их”, – подчеркнули в компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 31 Мар 2020 в 1:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 31 Мар 2020 в 7:00 PDT