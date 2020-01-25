Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.

По словам Кулебы, это был “дипломатический маневр” на фоне переговоров по освобождению пленных и урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Он также призвал “не преувеличивать” факт поздравления.

“Я думаю, что если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи… Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения… В сторону урегулирования. К примирению очень далеко еще. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией. То акт поздравления является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать”, – подчеркнул Кулеба.

Он также объяснил, почему необходимо проводить переговоры с главой РФ.

“Мы знаем, что в России все решает президент Путин, у них нет демократии. Таким образом нет другого пути решения вопроса, кроме как разговор с президентом Путиным. Бояться нужно не разговоров с Путиным. Бояться нужно, с чем ты идешь на разговор с Путиным. И я думаю, что вся страна увидела, что президент Зеленский идет на разговор с Путиным с сильной украинской позицией”, – заявил вице-премьер.

(На видео – с 16:00)