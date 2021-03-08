Сегодня уже опубликован проморолик проекта.
Как отметили в МИД, проект будет состоять из коротких видеороликов, в которых женщины-дипломаты руководящего уровня будут откровенно говорить о профессии, женском лидерстве и мотивации двигаться вперед.
Ролики будут построены в формате монолога о значимых для них историях из дипломатической жизни, балансе между личной и дипломатической жизнью, вдохновении, своих рецептах успеха.
В частности, мыслями будут делиться первая заместитель главы МИД Эмине Джапаров, посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, директор Департамента коммуникаций и публичной дипломатии Алла Полевая, посол Украины в Финляндии Ольга Диброва, директор Департамента международного права Оксана Золотарева, а также другие успешные украинские женщины-дипломаты, руководитель патронатной службы Ольга Аксенова.
“Дипломатия — это не мужской мир, как считалось ранее, а МИД Украины сегодня — это реальные лица и человеческие истории, а также место, где женщины могут реализовать себя. Этим проектом мы хотим показать настоящее женское лицо украинского МИД и мотивировать женщин строить карьеру в дипломатии”, — прокомментировала Джапарова.
- Напомним, сегодня, 8 марта, мире отмечают Международный женский день.
- #Буквы к этому празднику подготовили подборку истории об украинках в науке.