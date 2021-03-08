К Международному женскому дню Министерство иностранных дел запустило видеопроект о женщинах в дипломатии.

Сегодня уже опубликован проморолик проекта.

Как отметили в МИД, проект будет состоять из коротких видеороликов, в которых женщины-дипломаты руководящего уровня будут откровенно говорить о профессии, женском лидерстве и мотивации двигаться вперед.

Ролики будут построены в формате монолога о значимых для них историях из дипломатической жизни, балансе между личной и дипломатической жизнью, вдохновении, своих рецептах успеха.

В частности, мыслями будут делиться первая заместитель главы МИД Эмине Джапаров, посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, директор Департамента коммуникаций и публичной дипломатии Алла Полевая, посол Украины в Финляндии Ольга Диброва, директор Департамента международного права Оксана Золотарева, а также другие успешные украинские женщины-дипломаты, руководитель патронатной службы Ольга Аксенова.