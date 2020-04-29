Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице МАУ.

Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40. Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

“Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочным контрактам. В этих условиях украинцы могут легально и официально трудоустроеными находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19”, – подчеркивается в сообщении.

В МАУ отметили, что рейс отменен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины, который авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета “без указания оснований и ссылки на нормативные документы”.

“При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения”, – уточнили в МАУ.

В компании добавили, что пассажиры рейса – жители разных регионов Украины – сейчас находятся в терминале Международного аэропорта “Борисполь”. Туда они добирались в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения.

“Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о “нелогичности” отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что Правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции. Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Сейчас авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность украинцам добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами к существованию”, – подчеркнули в авиакомпании.

Представитель компании, которая организовывает трудоустройство украинцев в Британии, сообщил #Буквам, что украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства.

Министерство иностранных дел Украины 4 раза давало разрешение на вылет рейса и столько же раз это решение отменяло.

Согласно информации из источников в “Борисполе”, руководство МАУ (директор Евгений Дыхне) пыталось добиться в Кабинете Министров, чтобы рейс все же выпустили, но это не удалось сделать.

Пассажиры все это время находятся в аэропорту. Люди в “Борисполе” очень возмущены отменой рейса.

По информации #Букв, в МАУ взяли по 300 долларов США с человека за чартер до Британии. До введения карантина место на регулярный авиарейс по этому же направлению стоило максимум 150 долларов.