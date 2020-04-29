Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице МАУ.
Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40. Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
“Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочным контрактам. В этих условиях украинцы могут легально и официально трудоустроеными находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19”, – подчеркивается в сообщении.
В МАУ отметили, что рейс отменен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины, который авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета “без указания оснований и ссылки на нормативные документы”.
“При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения”, – уточнили в МАУ.
В компании добавили, что пассажиры рейса – жители разных регионов Украины – сейчас находятся в терминале Международного аэропорта “Борисполь”. Туда они добирались в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения.
“Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о “нелогичности” отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что Правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции. Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Сейчас авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность украинцам добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами к существованию”, – подчеркнули в авиакомпании.
Представитель компании, которая организовывает трудоустройство украинцев в Британии, сообщил #Буквам, что украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства.
Министерство иностранных дел Украины 4 раза давало разрешение на вылет рейса и столько же раз это решение отменяло.
Согласно информации из источников в “Борисполе”, руководство МАУ (директор Евгений Дыхне) пыталось добиться в Кабинете Министров, чтобы рейс все же выпустили, но это не удалось сделать.
Пассажиры все это время находятся в аэропорту. Люди в “Борисполе” очень возмущены отменой рейса.
По информации #Букв, в МАУ взяли по 300 долларов США с человека за чартер до Британии. До введения карантина место на регулярный авиарейс по этому же направлению стоило максимум 150 долларов.
- Накануне стало известно, что Украина временно запретила своим гражданам выезд за границу на сезонные работы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что страны Евросоюза присылают запросы на отправку сезонных работников, отметив, что власти нашей страны руководствуются “прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан”. Кулеба выразил мнение, что на фоне пандемии “пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности”.
- Как рассказал #Буквам юрист Владимир Владимиров, запрет на выезд украинских заробитчан на сезонные работы в страны Евросоюза является незаконным.