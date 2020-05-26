Трансляцию вел телеканал “Прямый”.

“Перед началом действий, чтобы я открыл помещение для осмотра. Я сказал, что я могу отрыть только тогда, когда будет разрешение владельца коллекции, поскольку там выставка частной коллекции. Если владелец позволит, то я открою. Владелец запретил, поэтому я не могу вам открыть. А потом я ушел, вернулся, а тут уже выломали дверь. Судебного решения не предоставили”, – пояснил Гончар.

Он подчеркнул, что работники Государственного бюро расследований штурмовали здание музея не оказав никаких разрешительных документов.

“Нет такого решения. Никто мне не показывал. Показали только удостоверение … Даже без меня (происходил штурм – ред.). Я был в кабинете. Они сами проламались туда … Не слышал никто (объяснений – ред.). Даже не предупредили, что ломают двери”, – сказал директор музея.

Он добавил, что спрашивал у правоохранителей, по каким причинам происходят такие действия, но они лишь сказали, что ведут какое-то расследование.