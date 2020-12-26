В канун Нового года директор Одесского зоопарка Игорь Беляков традиционно снял видеоклип, посвященный символу следующего года. В этот раз он выступил в образе быка.

Забавное видео опубликовано на YouTube-канале зоопарка.

Как сообщает одесское издание “Думская”, действия в клипе происходят в новой части зоопарка, возле арки и пруда, которые открыли на день города.

Игорь Беляков предстал в образе символа 2021 года – белого металлического быка.

По сюжету он в костюме быка гуляет по территории зоопарка и встречает еще двух “быков”. Он начинает заигрывать с “самкой” и вызывает на дуэль другого быка.

Белый и красный быки пинают друг друга ногами, бьются лбами на мосту над прудом. В итоге Беляков побеждает и уводит свою “даму сердца”.

Стоит отметить, что у всех действующих лиц видеоклипа — яркие костюмы и грим.

Как сообщает местный портал Vgorode, Беляков обычно пишет текст и исполняет песню сам. Костюмы сотрудники зоопарка делают из подручных материалов.

В этом году на съемки клипа ушло лишь полдня. По словам директора зверинца, главная цель такого творчества – порадовать и развеселить людей.

В предыдущие годы Беляков представал в образах свиньи, петуха, обезьяны и других животных.