Пока Одесский зоопарк закрыт на карантин, его директор Игорь Беляков развлекает животных игрой на синтезаторе.

Ролик опубликован на Youtube-канале одесской мэрии.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков во время карантина устроил концерт для животных — он исполнил для жителей зверинца несколько классических и современных произведений на синтезаторе.

Например, для слонихи Венди директор зоопарка сыграл отрывок из мюзикла “Belle”, а для волков исполнил “Мурку”. Жители “сельского дворика” слушали произведение Людвига ван Бетховена.