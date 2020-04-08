Ролик опубликован на Youtube-канале одесской мэрии.
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков во время карантина устроил концерт для животных — он исполнил для жителей зверинца несколько классических и современных произведений на синтезаторе.
Например, для слонихи Венди директор зоопарка сыграл отрывок из мюзикла “Belle”, а для волков исполнил “Мурку”. Жители “сельского дворика” слушали произведение Людвига ван Бетховена.
- Ежегодно директор Одесского зоопарка выпускает видеоролики, посвященные животному-символу наступающего года.
- 2020 не стал исключением — в новогоднем ролике директор зоопарка в костюме крысы раздавал маленьким посетителям подарка.