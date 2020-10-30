Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Узнал только что из новостей, что на ВДНГ может появиться госпиталь для людей больных коронавирусом. […] Если честно, новость неожиданная. Дело в том, что мы не получали ни от Министерства здравоохранения, ни от любого другого государственного учреждения запросов о размещении на территории Экспоцентра каких-либо мобильных госпиталей”, – говорится в сообщении.

Мушкин отметил, что на зиму на ВДНХ запланирована традиционная парковая программа “Зимової країни”.

“Мы строим локации, готовимся принимать гостей — разумеется, с соблюдением всех карантинных норм. И уже сейчас понятно, что новость о размещении госпиталя может испугать посетителей ВДНГ, нанеся непоправимый урон государственному учреждению, если без предварительного диалога, подготовки и согласования сообщений выходить с публичными заявлениями.

Я не понимаю, можно ли технически развернуть госпиталь, сделав это безопасно для миллионов гуляющих в парковой зоне Экспоцентра. Наверное, можно. Но с точки зрения управления информацией, формирования публичных сообщений, обеспечения осведомленности людей, причем так, чтобы не навредить колоссальной работе по формированию позиционирования и репутации Экспоцентра, выходить в информационное поле в режиме монолога считаю неправильным”, – считает он.

Гендиректор ВДНХ также добавил, что на его взгляд, подготовка к такой инициативе, как мобильные госпитали, должна проходить немного иначе. Как минимум — с открытым диалогом, в котором участвуют все стороны.