Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

“К начальнику отделения полиции №3 (пгт Чаплинка) обратился руководитель биосферного заповедника “Аскания Нова”, который сообщил, что на их территории были обнаружены мертвые птицы, внесенные в Красную книгу Украины. По словам начальника отделения полиции Сергея Ященко, полиция проверила предоставленную директором научно-исследовательского учреждения информацию. Сообщение нашло свое подтверждение, в заповеднике был обнаружен 61 погибший серый журавль”, – пишет пресс-служба.

Полицейские готовят несколько птиц для отправки на исследование.

“В целом от руководства заповедника в полицию поступило 13 обращений об обнаружении мертвыми птиц разных видов, среди которых те, которые занесены в Красную книгу Украины. Следователи Чаплинского отделения полиции расследуют 6 уголовных производств по фактам гибели краснокнижных птиц. Сейчас все производства объединении в одно, предусмотренное ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины “Загрязнение или порча земель”, – добавили в полиции.

Директор биосферного заповедника “Аскания-Нова” Виктор Гавриленко рассказал изданию “Укринформ”, что на территории Каховского района обнаружили более 130 погибших краснокнижных птиц.

“Я сейчас в Каховском районе в окрестностях Слиненко, Зеленопольская община, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов… Здесь Армагеддон”, – сказал он.

Гавриленко заявляет, что фермеры продолжают разбрасывать яд на полях, несмотря на введенные ограничительные меры, и удивляется, что такие поля не находят контролирующие органы.