Об этом пишет судебно-юридическая газета Sud.ua.

4 мая на внеочередном заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что за последнее дни проверено 162 строительных супермаркета. “Эпицентр” и “Новая линия” в том числе.

“Сейчас имеем 29 протоколов по Эпицентру. В том числе – по Эпицентру и Новой линии – были случаи, когда они торговали мебелью, предметами электроники и пр. Поэтому будет ответственность”, – отметил Аваков.

Газета пишет, что перспектива привлечения к такой ответственности руководства “эпицентров” туманная.

Во-первых, сам Кабмин уже под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля ранее дал разъяснение “Эпицентру”, из которого следовало, что гипермаркет может работать.

Это следует из текста решения Ковельского горрайонного суда Волынской области по делу №159/1475/20.

“Письмом от 18.03.2020 года Кабинет Министров Украины на запрос ООО “Эпицентр К”, который просил разъяснить, каким образом должен действовать объект торговли с различными видами товаров, информировал, что подпункт 3 пункта 2 постановления Кабинета Министров от 11 марта 2020 года №211 не распространяются на объекты торгового и бытового обслуживания населения, которые осуществляют торговлю средствами гигиены. Обязательным условием их деятельности является проведение дезинфекционных мероприятий, усиленного мониторинга, контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, проведение температурного скриннинга”, – отмечается в решении суда.

Во-вторых, строительные торгово-хозяйственные гипермаркеты “Эпицентр”, которых более 65 на территории всей Украины, не имеют статуса отдельных юридических лиц, или же филиалов или представительств , а имеют статус необособленных структурных подразделений в системе компании ООО “Эпицентр К”, поэтому админпротоколы в отношении руководителей местных “эпицентров” уже рассыпаются в судах.

К примеру, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области дело по статье 44-3 КоАП закрыл, поскольку директор гипермаркета, как отметил суд, является наемным работником (отметим, что аналогичная практика по наемным работникам есть и по другим объектам торговли):

“Суд пришел к убеждению, что поскольку лицо является лишь наемным работником – директором одного из строительных торгово-хозяйственных гипермаркетов “Эпицентр”, которых более 65 на территории всей Украины, и которые не имеют статуса отдельных юридических лиц, или же филиалов или представительств , а имеют статус необособленных структурных подразделений в системе компании ООО “Эпицентр К”, то лицо не является субъектом правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КоАП, так как директор не уполномочен прекратить работу магазина и эти обязанности на него не возложены”, – отмечается в решении суда по делу №357/3394/20.

Аналогичная ситуация имела дело в Черкассах.

В судебном заседании установлено, что ООО” Эпицентр К” является юридическим лицом, в состав которого входит необособленное структурное подразделение “Гипермаркет “Эпицентр К г. Черкассы”, и который осуществляет представительство и защиту интересов Общества, финансируется Обществом, не имеет отдельного баланса, действует от имени общества и ответственность за деятельность необособленного структурного подразделения несет Общество, что подтверждено положением о необособленном структурном подразделении ООО “Епицентр К” ” Гипермаркет “Эпицентр К г. Черкассы”, утвержденного генеральным директором ООО “Эпицентр”.

Продажа товаров в гипермаркете осуществляется непосредственно юридическим лицом ООО “Эпицентр К”, единым должностным лицом, а директор маркета и другие работники выполняют свои трудовые функции в пределах своих служебных обязанностей.

“Итак, лицо_1, как директор гипермаркета ООО “Эпицентр К” выполняет обязанности, как наемный работник, согласно доверенности генерального директора ООО “Эпицентр К” от 27.12.2019, должностной инструкции и положения о неотъемном структурном подразделении ООО “Епицентнр К” ” гипермаркет “Эпицентр К г. Черкассы”. он не является физическим лицом предпринимателем, ни должностным лицом ООО “Эпицентр К”, в его служебных обязанностей не входит вопрос приема посетителей и осуществления розничной торговли от имени Общества, он не наделен любыми административно-распорядительными функциями и полномочиями в пределах ООО”, – отмечается в решении Сосновского районного суда Черкасс по делу №712/2640/20.

Подобная ситуация была и в Сумах (Заречный районный суд Сум не смог привлечь к ответственности коммерческого директора необособленного структурного подразделения “Гипермаркет” Эпицентр К” г. Сумы”), и в Запорожье (решение Октябрьского райсуда Запорожья по делу №331/1212/20 ), и в Днепропетровской области (решение Саксаганского районного суда Кривого Рога).

Накануне в Сети было обнародовано письмо на бланке нардепа и совладельца “Эпицентра” Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить защитные средства, которые были доставлены в Украину на самолете “Мрия”, в торговой сети нардепа. Кличко подтвердил, что письмо Гереги поступило в КГГА.

Самолет с грузом из Китая лично встречал президент Владимир Зеленский. Как оказалось, “Мрия” доставила груз для торговых центров “Эпицентр”.