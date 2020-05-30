Директора Музея Ивана Гончара, Петра Гончара, на сайте электронных петиций предложили назначить на вакантную должность министра культуры. Если петиция наберет нужное количество подписей – ее обязан рассмотреть Президент.

Об этом сообщили на странице музея в Facebook.

Несмотря на такую инициативу активистов, сам Гончар против назначения.

“Считаю нужным оставаться на месте директора Музея Ивана Гончара и не претендовать на должность министра”, – заявил Гончар.

Также он написал, что поддержит того человека, который возглавит Министерство культуры, молодежи и спорта, работая в рамках закона и во благо Украины, а также будет способствовать развитию украинской культуры и спорта.