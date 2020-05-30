Об этом сообщили на странице музея в Facebook.
Несмотря на такую инициативу активистов, сам Гончар против назначения.
“Считаю нужным оставаться на месте директора Музея Ивана Гончара и не претендовать на должность министра”, – заявил Гончар.
Также он написал, что поддержит того человека, который возглавит Министерство культуры, молодежи и спорта, работая в рамках закона и во благо Украины, а также будет способствовать развитию украинской культуры и спорта.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- Около 16 часов спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.