Об этом он сообщил в Facebook.
Как известно, 19 ноября, в Музее Революции Достоинства в Киеве проводились обыски. В Службе безопасности Украины и Национальной полиции озвучили их причину — “хищение средств, выделенных на реконструкцию объекта”.
В тот же день обыски проводили дома у Пошивайло. Теперь его вызывают на допрос в качестве свидетеля.
“Забрал изъятый следователями при обысках внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол. Спасибо, помогли”, — написал он, добавив копию соответствующей повестки.
Допрос должен состояться в пятницу, 27 ноября, в Следственном управлении Нацполиции по адресу Владимирская, 15 в Киеве.
- 23 ноября Национальный музей Революции Достоинства заявил о новых обыски на его территории.
- В начале ноября Печерский районный суд Киева арестовал Дом профсоюзов — штаб Оранжевой революции и штаб национального сопротивления во время Революции Достоинства, а также другая недвижимость Федерации профсоюзов.