Об этом он сообщил в Facebook.

Как известно, 19 ноября, в Музее Революции Достоинства в Киеве проводились обыски. В Службе безопасности Украины и Национальной полиции озвучили их причину — “хищение средств, выделенных на реконструкцию объекта”.

В тот же день обыски проводили дома у Пошивайло. Теперь его вызывают на допрос в качестве свидетеля.

“Забрал изъятый следователями при обысках внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол. Спасибо, помогли”, — написал он, добавив копию соответствующей повестки.

Допрос должен состояться в пятницу, 27 ноября, в Следственном управлении Нацполиции по адресу Владимирская, 15 в Киеве.