Об этом свидетельствует информация на сайте НАПК.

В частности, Сытник внесен в данный реестр по решению суда.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что создание НАБУ было правильным шагом. По его словам, ГБР, СБУ или Нацполиция не имеют возможности сосредоточиться на борьбе с ВИП-коррупцией в ежедневном потоке десятков тысяч дел.

“Однако, если НАБУ за 4 года не имеет никакого приговора против коррупционеров, – этому должна быть какая объективная причина. Неутомимые активисты и Директор НАБУ долго рассказывали, что виноваты внешние обстоятельства: поочередно виновными провозглашались суды, МВД, СБУ, ГПУ, НАПК, САП и т.д. Святой Николай раскрыл тайну. Коррупционером оказался сам директор НАБУ. Согласно решению суда он занесен в госреестр коррупционеров. Еще 1 к 3000 приговоров против коррупции, которые инициировали прокуроры за время моей каденции”, – добавил Луценко.

Напомним, что 13 декабря Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении.