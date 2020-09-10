Директорам тех украинских школ, которые работают в "красной зоне" и не придерживаются правил карантина, грозит штраф или уголовная ответственность.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Письмо с предупреждением МОН разослало руководителям школ и руководителям департаментов образования и науки.

Сообщается, что в случае несоблюдения украинского законодательства о здравоохранении руководители учебных заведений понесут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 №2801-XII “Основы законодательства Украины о здравоохранении”).

В случае нарушения правил карантина граждан могут оштрафовать от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, а должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.

Также директор может получить штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов или ограничение свободы на срок до трех лет в случае, если нарушение правил приведет к существенному ухудшению здоровья ученика.

В случае смерти ученика, директор понесет ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.