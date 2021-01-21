Об этом сообщает Fox News.

За Хейнс проголосовали 84 сенатора, против 10. Она стала первым чиновником, утвержденным в кабинете нового президента США Джо Байдена.

За день до инаугурации Хейнс провела слушание перед комитетом по разведке Сената и пообещала “установить стратегическое видение“ для разведки, чтобы гарантировать, что США “хорошо подготовлены к противодействию развивающимся угрозам и использованию новых возможностей по мере их возникновения“.

В администрации 44-го президента Барака Обамы Хейнс была главным заместителем советника по национальной безопасности и заместителем директора ЦРУ. Тогда она стала первой женщиной, занявшей обе должности.