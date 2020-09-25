С 2 по 4 октября в онлайн-формате состоится IV ежегодный литературно-переводческий фестиваль TRANSLATORIUM.

TRANSLATORIUM – это единственный на сегодня литературно-переводческий фестиваль в Украине, который посвящен художественному переводу и приурочен к Международному дню перевода. В 2020 году он будет проводиться уже в четвертый раз в новом для себя формате – онлайн. Каждый год фестиваль выбирает новую тему, в этом году это – ФОРМА.

В течение трех фестивальных дней состоится 15 онлайн-событий – лекции, чтения, мастерские художественного перевода, профессиональные дискуссии и неформальные встречи.

“Среди участников событий будут известные переводчики, литераторы, издатели и менеджеры культуры из Украины, Латвии, Хорватии и Германии. Ежедневно посетителей фестиваля ожидает насыщенная вечерняя программа, представленная проектами, работающих на стыке разных видов искусства, в частности музыки и литературы”, – отмечают куратора фестиваля.

Программа.

Все события фестиваля – бесплатные. Онлайн-трансляции пройдут на странице TRANSLATORIUM в Facebook.

Организатора фестиваля – переводческая группа VERBация и активистки из Хмельницкого и Киева.

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