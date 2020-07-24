Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так, премьеры всех новых частей “Аватара” и грядущие выпуски “Звездных войн” отложили на год.

Это означает, что в следующем году не выйдет “Аватар-2”, а в 2022 году – новая часть “Звездных войн”. Как сообщает агентство ВВС, сиквел “Аватара” будет представлен в кинотеатрах в декабре 2022 года, а следующий фильм саги “Звездные войны” – в декабре 2023 года.

По данным издания Deadline, премьера фильма “Аватар-3” запланирована на декабрь 2024 года, “Аватар-4” – на конец 2026 года, а “Аватар-5” – на конец 2028 года. Релизы “Звездных войн” запланированы на 2023, 2025 и 2027 годы.

Кроме того, фильм “Мулан”, который должен был выйти на экраны 21 августа, на данный момент совсем исчез из расписания. В кинокомпании пока не озвучили новую дату выпуска фильма, которая с марта неоднократно переносилась из-за пандемии. В Disney подчеркнули, что оценивают, “как наиболее эффективно донести этот фильм до зрителей по всему миру”.

Как отмечает CNN, исчезновение ленты “Мулан” из графика кинопремьер – огромный удар по кинотеатрам, которые пытаются вновь открыться.

В четверг американская сеть кинотеатров AMC Theatres (крупнейшая в мире) объявила, что переносит открытие кинотеатров в США на “середину-конец августа”.

В компании отмечали, что “новые сроки соответствуют запланированным в настоящее время датам выхода таких ожидаемых блокбастеров, как “Довод” от Warner Bros. и “Мулан” от Disney, а также датам выпуска нескольких других новых фильмов”.