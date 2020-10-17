Компания Disney при показе своих классических анимационных фильмов на платформе Disney+ будет предупреждать зрителей о содержании в них "ошибочных стереотипов".

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Так, пользователи Disney+ перед просмотром мультфильмов увидят предупреждение следующего содержания:

“Эта программа содержит негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными как раньше, так и сейчас. Вместо того чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие, извлечь из этого уроки и начать дискуссию, направленную на создание более инклюзивного будущего”.

Такие предупреждения, в частности, добавили в мультфильмы “Питер Пэн”, “Дамбо”, “Леди и Бродяга”, “Коты-Аристократы”, “Книга джунглей”, сообщает агентство ВВС.

Например, в мультфильме “Леди и Бродяга” (1955) об истории любви между двумя собаками из разных слоев общества есть персонажи сиамских котов Си и Ам. Их образы посчитали стереотипом, касающимся азиатов. Кроме того, в мультфильме есть сцена в приюте для собак, где чихуахуа Педро говорит с сильным мексиканским акцентом.

В мультфильме 1970 года “Коты-аристократы” один из персонажей-котов с выкрашенной желтым цветом мордой играет на рояле палочками для еды. Его посчитали карикатурой на азиата.

В “Дамбо” (1941) слоненка учит летать на ушах группа ворон. В Disney решили, что они разговаривают с подчеркнутым афроамериканским акцентом. Главного ворона зовут Джим Кроу (в компании посчитали это отсылкой к “законам Джима Кроу”, которые были направлены на расовую сегрегацию).

В “Книге Джунглей” (1968) орангутан Луи поет джаз и ленится. Данный образ подвергся критике: его сочли пародией на афроамериканцев.

В мультфильме “Питер Пэн” коренных жителей страны Нетландии называют “краснокожими”.

Стоит отметить, что на Disney+ начали предупреждать зрителей об “устаревших культурных стереотипах” в ноябре прошлого года. Теперь же формулировку расширили и распространили еще на ряд мультфильмов.