Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Производство сиквела сейчас находится на ранней стадии. Режиссером киноленты скорее всего снова станет британец Гай Ричи. Сценарий напишут номинанты “Оскара” Джон Гэйтинс (“Экипаж”, “Мечтатель”) и Андреа Берлофф (“Голос улиц”).
Ожидается, что в фильме вновь снимутся Мена Массуд (Аладдин), Наоми Скотт (принцесса Жасмин) и Уилл Смит (сыграл джинна). Однако эта информация пока не подтверждена.
Сиквел будет базироваться на оригинальном сценарии.
Фильм “Аладдин”, который вышел на экраны в прошлом году, является киноадаптацией одноименного мультфильма 1992 года. Лента рассказывает о бедном парне Аладдине, живущем в королевстве Аграба вместе со своей обезьянкой Абу. Он хочет заполучить титул, чтобы привлечь внимание принцессы Жасмин. В то же время, визирь Аграбы Джафар стремится завоевать мир с помощью волшебной лампы, в которой живет джин и исполняет все желания.
Мировые кассовые сборы ленты составили более 1 миллиарда долларов.
- Ранее сообщалось, что кинокомпания Disney приступила к созданию продолжения фильма “Капитан Марвел”.