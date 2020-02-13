Киностудия Disney планирует снять продолжение полнометражного фильма Гая Ричи "Аладдин", который вышел в мировой прокат в мае прошлого года.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Производство сиквела сейчас находится на ранней стадии. Режиссером киноленты скорее всего снова станет британец Гай Ричи. Сценарий напишут номинанты “Оскара” Джон Гэйтинс (“Экипаж”, “Мечтатель”) и Андреа Берлофф (“Голос улиц”).

Ожидается, что в фильме вновь снимутся Мена Массуд (Аладдин), Наоми Скотт (принцесса Жасмин) и Уилл Смит (сыграл джинна). Однако эта информация пока не подтверждена.

Сиквел будет базироваться на оригинальном сценарии.

Фильм “Аладдин”, который вышел на экраны в прошлом году, является киноадаптацией одноименного мультфильма 1992 года. Лента рассказывает о бедном парне Аладдине, живущем в королевстве Аграба вместе со своей обезьянкой Абу. Он хочет заполучить титул, чтобы привлечь внимание принцессы Жасмин. В то же время, визирь Аграбы Джафар стремится завоевать мир с помощью волшебной лампы, в которой живет джин и исполняет все желания.

Мировые кассовые сборы ленты составили более 1 миллиарда долларов.