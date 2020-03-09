Компания Disney начала съемки шестисерийного фильма об истории персонажей "Красавицы и чудовища" про Гастона и Лефу.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сценаристами сериала станут Адам Хоровиц, Эдвард Китсис. Джош Гад (Гастон) также станет шоураннером проекта. Музыку написал Алан Менкен.

Сериал станет приквелом к знаменитому художественному фильму “Красавица и чудовище” 2017 года.

Источники сообщают, что проект, который в настоящее время находится на ранней стадии разработки, будет рассказывать о времени, которое предшествовало событиям фильма, а также расширит вселенную “Красавицы и чудовища”. Другие звезды из фильма – такие как Эмма Уотсон и Дэн Стивенс – в настоящее время не приглашены к участию в съемках.

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Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+.