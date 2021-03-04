Об этом сообщает CNN.

Disney заявила, что закрывает по меньшей мере 60 магазинов в Северной Америке, что составляет около 35% от всех магазинов в регионе. Компания решила уделять больше внимания своему бизнесу в области электронной коммерции, а не обычным технологиям.

“В то время как поведение потребителей сместилось в сторону покупок в Интернете, глобальная пандемия изменила ожидания потребителей от розничного продавца”, – заявила президент подразделения потребительских товаров Disney Стефани Янг.

В компании также добавили, что сосредоточены на том, чтобы сделать свою платформу shopDisney более “цельной” и “персонализированной”.

Отмечается, что пандемия COVID-19 побудила людей делать покупки в Интернете. Исследовательская компания eMarketer недавно сообщила, что продажи электронной коммерции во всем мире в 2020 году выросли почти на 28 %, превысив 4 триллиона долларов.

Disney имеет около 300 магазинов по всему миру. На пике своего развития в 1999 году у компании было почти 800 точек по всему миру.