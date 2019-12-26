В Disney отреагировали на бесчисленные просьбы фанатов сериала "Мандалорец" и запустили в продажу игрушку — малыша Йоду.

Об этом компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.

“Когда Вернер Херцог (актер из сериала — ред.) сказал: “Я хотел бы увидеть ребенка”, мы подумали об этом. Так вот вам новенький плюшевый ребенок для обнимашек”, — говорится в сообщении.

Игрушка с малышом Йодой доступна лишь для предзаказа. Доставить игрушку до Нового года компания не успеет: на сайте обозначено, что ближайшая предполагаемая дата получения заказа — 3 сентября 2020 года.

Стоимость игрушки — 24,99 долларов.

Йода — один из главных персонажей “Звездных войн”, он появился в конце первой серии “Мандалорца” и быстро полюбился фанатам. В итоге малыш Йода стал популярнее самого сериала: ему посвящают фан-сообщества и мемы.