В компании Disney сообщили о планах снять игровой ремейк популярного детского мультипликационного сериала "Чип и Дейл спешат на помощь" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers).

Об этом сообщает The DisInsider.

Ожидается, что фильм о бурундуках и их друзьях выйдет на стриминговом сервисе Disney+, став частью оригинального контента платформы.

По данным инсайдеров, к участию в создании проекта могут привлечь актеров, озвучивших героев в оригинальном мультсериале.

Режиссером нового фильма будет Акива Шаффер. Сценаристы фильма – Дэн Грегор и Дуг Мэнд.

Проект станет неким гибридом игрового кино и CGI-графики.

Предварительно, съемки стартуют весной 2021 года в Лос-Анджелесе (Калифорния). Сюжет картины и дата выхода пока неизвестны.

К слову, первая сериала о Чипе и Дейла вышла на экраны 4 марта 1989 года на канале Disney. Последняя серия была 19 ноября 1990 года. С 1990 по 1993 год повторы мультсериала транслировались как часть популярной линейки Disney.