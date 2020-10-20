Об этом сообщает The DisInsider.
Ожидается, что фильм о бурундуках и их друзьях выйдет на стриминговом сервисе Disney+, став частью оригинального контента платформы.
По данным инсайдеров, к участию в создании проекта могут привлечь актеров, озвучивших героев в оригинальном мультсериале.
Режиссером нового фильма будет Акива Шаффер. Сценаристы фильма – Дэн Грегор и Дуг Мэнд.
Проект станет неким гибридом игрового кино и CGI-графики.
Предварительно, съемки стартуют весной 2021 года в Лос-Анджелесе (Калифорния). Сюжет картины и дата выхода пока неизвестны.
К слову, первая сериала о Чипе и Дейла вышла на экраны 4 марта 1989 года на канале Disney. Последняя серия была 19 ноября 1990 года. С 1990 по 1993 год повторы мультсериала транслировались как часть популярной линейки Disney.
- Компания Disney при показе своих классических анимационных фильмов на платформе Disney+ будет предупреждать зрителей о содержании в них “ошибочных стереотипов”.